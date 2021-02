Ornitólogo fotografa caso raro de pássaro com dois sexos

JMS Hoje às 11:35 Facebook

Twitter

Partilhar

Um ornitólogo aposentado disse ter tido "um encontro único na vida", ao fotografar um pássaro com dois sexos, nos EUA.

O ornitólogo aposentado Jamie Hill, de 69 anos, confessou à BBC ter tido "um encontro único na vida". Fotografou um pássaro cardeal com dois sexos, um caso raro da vida animal, mas bastante exuberante neste caso.

Os machos são vermelhos brilhantes, com uma poupa, lembrando o traje dos cardeais da igreja católica. As fêmeas são de cor castanho claro.

Ao deparar-se com este espécime, metade vermelho e metade castanho claro e branco, Jamie Hill ficou convencido de que estaria perante um espécime de dois sexos, o que embora não seja inédito, é raro.

Jamie Hill contou à BBC que um amigo lhe disse que tinha visto um "pássaro incomum" nos comedouros de pássaros na sua casa, na Pensilvânia, nos EUA.

"Tenho procurado pelo extinto pica-pau bico de marfim há quase duas décadas. Fotografar esta versão rara de um dos nossos pássaros de quintal mais comuns, este cardeal ginandromorfo, foi quase tão emocionante", disse Hill ao ver as fotografias tiradas ao pássaro em casa do amigo.

"Depois de capturar as imagens, senti o meu coração a bater muito depressa", emocionou-se Hill, suspeitando que estava perante um caso de ginandromorfismo bilateral, quando uma ave tem um ovário e um testículo funcional ao mesmo tempo.

PUB

Aves metade fêmea e metade macho são um fenómeno muito raro, explica Brian Peer, da Universidade de Western, no estado do Illinois, que também conversou com a BBC sobre esta experiência. Professor e investigador, afirma que a condição pode passar despercebida em algumas espécies.

"O ginandromorfismo bilateral é causado por um erro que ocorre durante a divisão celular", explica Brian Peer. "Um óvulo e o seu corpo polar associado são fertilizados por espermatozoides separados. O indivíduo resultante é uma quimera macho-fêmea."