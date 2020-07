Os bielorrussos estão cansados do "último ditador da Europa"

Ivete Carneiro Hoje às 13:42 Facebook

Ativista bielorrussa em Portugal fala ao JN da situação do país entregue ao "último ditador da Europa", que vai ser reeleito em agosto.

Olga Rychkova tem 26 anos e não se chama assim. Admite que tem medo, não por ela, mas pelos seus, e que por isso há de ser Olga Rychkova. Tem medo, mas está sobretudo "cansada de ter medo". É bielorrussa e gritou contra "o último ditador da Europa" desde a Praça Luís de Camões, em Lisboa. Porque, diz ao JN, é preciso que a Europa ouça os gritos da população e olhe finalmente para aquele país encravado entre dois gigantes que se prepara para reeleger Alexander Lukashenko, um homem que defende a ingestão de vodca contra a covid-19. É preciso, insiste, que a Europa "fale sobre isto" e faça alguma coisa. Com sanções ou o que for.

Em causa está um homem que se perpetua no poder que ocupa desde 20 de julho de 1994, primeiro e sempiterno presidente desde que a Bielorrússia tem presidente, cargo criado três anos depois da dissolução da União Soviética. Contra a qual Lukashenko votou enquanto deputado bielorrusso. Foi o único a fazê-lo. E era de tal forma contra que foi a única ex-república soviética a manter o formato securitário da União: a Polícia bielorrussa dá, até hoje, pelo nome de KGB, tal como se mantêm os símbolos da era soviética e da vitória na II Guerra Mundial.

Opositores silenciados

São 26 anos de poder, tantos quantos os de Olga. E 26 anos bastam. Diz ela e dizem os milhares de manifestantes que têm ousado enfrentar o medo e encher as ruas de Minsk. Porque, mais uma vez, a história repete-se: Lukashenko conseguiu a inviabilização das candidaturas opositoras que lhe fariam sombra - há estatísticas "não oficiais" que apontam a vitória de uma delas - e a prisão dos que as encabeçam. Sinal de medo, dizem analistas.

Viktar Babarika, ex-banqueiro da russa Belgasprombank e filantropo, era o eleito das ditas sondagens ilegais (uma lei proibiu os inquéritos de opinião independente e uma simples pergunta no Facebook resulta numa visita da KGB). Foi preso em junho por alegadas fraudes financeiras.

Siarhei Tsikhanovski, blogger e youtuber de sucesso, correu o país para sentir o pulso anti-"barata", nome carinhoso por dá a Lukashenko, até ser preso em maio. "Perturbação da ordem pública" foi a alegação.

Valery Tsepkalo, ex-diplomata e homem de negócios, não chegou a ser preso. Mas fugiu há dias com os filhos para Moscovo, porque os filhos de quem se opõe a Lukashenko foram ameaçados. A sua candidatura fora inviabilizada na Comissão Eleitoral, através da rejeição de parte das 100 mil assinaturas exigidas para avançar.

Ameaça com massacre

A população "ficou cansada de ter medo", manifestou-se, dezenas foram presos (até quem está só a ver) por agentes à paisana, levados em intermináveis passeios dentro de veículos militares, acusados de participação em manifestações ilegais, soltos passados 15 dias e multados.

O mais recente aviso de Lukashenko: a "ameaça de abrir o fogo no dia 9" sobre quem contestar uma eleição certa. Sobre quem "sabotar" o ato eleitoral. E acena com o massacre de 2005 em Andijan, na também ex-república soviética do Uzbequistão, como exemplo da repressão necessária contra opositores. Os amigos de Olga "estão preparados para o pior".

A vitória está garantida porque é "tudo falsificado" e "ele já disse que ia ter 76%", assegura Olga. Mas, este ano, com uma nuance. Além de opositores fantoches, Lukashenko tem, desde o dia 14 de julho, de enfrentar Svetlana Tikhanovskaya. Nada menos do que a improvável mulher de Tsikhanovski, sem dotes políticos ou de tribuna mas capaz de juntar as equipas de Tsepkalo e Babarika na candidatura aprovada porque "a Constituição na Bielorrússia não é apropriada para uma mulher" (Lukashenko dixit).

"Ele sabe que se não houver outros candidatos, ninguém vai votar. E ele quer essa imagem". Quem não quer a imagem de Lukashenko a representá-la é Olga. "Os bielorrussos são muito educados e cultos". E ele manda-os beber vodca contra a "psicose" do coronavírus.