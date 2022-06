Os civis torturados e o dia que não foi de liberdade em Mariupol

Não fosse o domínio de Moscovo e a cidade portuária de Mariupol estaria, esta segunda-feira, em festa, a celebrar o 8.º ano da libertação dos separatistas pró-russos. Dia marcado por bombardeamentos à fábrica de produtos químicos Azot, em Severodonetsk, e pela descoberta de uma nova vala comum nos arredores de Kiev, com corpos de mãos amarradas e joelhos baleados. O resumo do 110.º dia de guerra na Ucrânia.

- O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que os combates pela tomada de Severodonetsk estão a causar muitas baixas nas tropas de Moscovo. "A Rússia pode ultrapassar as 40 mil baixas já em junho. Nunca em outra guerra perderam tantos militares", referiu.

- O governador de Lugansk, Serhiy Haidai, reconheceu que a Rússia controla 70% da cidade de Severodonetsk e denunciou bombardeamentos à fábrica de produtos químicos Azot, onde centenas de civis estão refugiados.

- A alta-comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, lembrou esta segunda-feira que a guerra na Ucrânia continua "a destruir vidas e a gerar caos". "Os horrores infligidos à população civil deixarão uma marca indelével, também nas gerações futuras. As suas ramificações sociais, económicas e políticas espalham-se por toda a região e globalmente, sem fim à vista", realçou.

- A Amnistia Internacional acusou a Rússia de cometer crimes de guerra na cidade ucraniana de Kharkiv, ao utilizar bombas de fragmentação, de uso proibido, que mataram centenas de civis, indica um relatório daquela organização não-governamental.

- Um tribunal de Moscovo multou a Fundação Wikimédia, dona da Wikipédia, em cinco milhões de rublos (cerca de 84 mil euros) por esta se ter recusado a apagar artigos da Wikipédia em língua russa sobre a invasão da Ucrânia e ordenou também a eliminação das páginas "A invasão russa da Ucrânia", "Crimes de guerra durante a invasão russa da Ucrânia" e "Massacre em Bucha".

- Ihor Klymenko, chefe da polícia ucraniana, afirmou esta segunda-feira que há 1200 corpos que continuam por identificar, incluindo os que foram encontrados em valas comuns. "Cerca de 1200 corpos não foram identificados até agora. Este é um processo longo, bastante trabalhoso", referiu.

- O governador regional Serhiy Haidai revelou que as três pontes da cidade de Severodonetsk foram destruídas, o que impossibilita a retirada de civis e o transporte de bens.

- A polícia ucraniana encontrou uma nova vala comum com pelo menos sete corpos de civis perto de Bucha, nos arredores de Kiev. O chefe da polícia local, Andrii Niebytov, anunciou que alguns estavam "com as mãos amarradas e os joelhos baleados". As vítimas foram torturadas, sublinhou.

- Mariupol, sob domínio russo, celebraria, esta segunda-feira, o 8.º ano da libertação dos separatistas pró-russos (em 2014).

- A imprensa internacional deu conta de que o logótipo que a Rússia escolheu para a "novo" McDonald's, "Vkousno i totchka" (Delicioso, ponto final), é muito semelhante ao de uma empresa portuguesa de Barcelos, Matosmix, que produz rações de animais.