Os dez anos da onda de protestos que mudou o Brasil

Há uma década, ocorriam no Brasil as "jornadas de junho", protestos que eclodiram contra o aumento do preço dos transportes públicos e que, no fim, reuniram pessoas de todo o espectro político, com múltiplas reivindicações. O sentimento de revolta seria capturado depois pela extrema-direita, com os eventos de 2013 a representarem um ponto de viragem na política brasileira.

Os protestos contra o aumento do preço dos transportes públicos ocorriam desde 2012 em várias capitais. No dia 6 de junho de 2013, a manifestação convocada pelo pouco expressivo Movimento Passe Livre reuniu duas mil pessoas em São Paulo, incluindo utilizadores da tática "black bloc", com máscaras e roupas escuras, que praticaram vandalismo. A Polícia reagiu com o uso de gás lacrimogéneo e balas de borracha.

Nas seguintes manifestações, a repressão policial aumentou, culminando nos atos de 13 de junho, em que cerca de cinco mil pessoas participaram em São Paulo. Aquela quinta-feira foi marcada pela violência das forças de segurança, que feriram mais de cem - 17 destes profissionais da Imprensa, incluindo um fotógrafo que perdeu um olho - e prenderam mais de 230.