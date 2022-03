"Os EUA e o Reino Unido têm feito o papel de polícias maus"

Diana Soller, investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais, faz uma análise sobre o processo negocial que decorre entre a Rússia e a Ucrânia, reiterando a necessidade de haver um ator internacional eficaz que consiga mediar as conversações.

A Turquia admitiu um "quase acordo" em quatro das seis questões em discussão nas negociações. O que pode ser mais difícil de negociar para a Ucrânia?

Embora não se saiba bem qual o teor das negociações, penso que a questão territorial é a mais difícil. Ou seja, qual a parte do território que a Ucrânia terá de ceder em prol da paz, porque a Rússia nunca irá negociar um cessar-fogo em que fica sem nada, sendo que a opção minimalista é o reconhecimento da Crimeia e das regiões separatistas de Donbass. Contudo, pode haver mais alguma imposição de Moscovo, nomeadamente sobre aqueles territórios que agora foram tomados, como é o caso de Mariupol. Uma segunda dificuldade poderá ter a ver com questões relacionadas com a desmilitarização da Ucrânia.