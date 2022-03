Os livros salvam vidas na Ucrânia

T.R.A. Hoje às 16:38 Facebook

A fotografia de uma janela em Kiev totalmente tapada com livros está a ser massivamente partilhada nas redes sociais. "Os livros salvam vidas", frisa-se em vários comentários.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Lev Shevchenko | Лев Шевченко (@lev.schevchenko)

A fotografia foi publicada no Instagram de Lev Shevshenko. O ucraniano que se intitula como "investigador urbano" esclarece que a imagem não é do seu apartamento mas de uma habitação perto da sua na zona de Voskresenka, perto do centro da capital ucraniana.

Segundo foi possível apurar, vários moradores têm tapado as janelas das casas com livros. A ideia é amortecer impactos de eventuais explosões e proteger quem está no interior das habitações de vidros e outros estilhaços.

Uma jornalista e ativista ucraniana explicou à revista "The New Yorker" que foi recomendado que se usassem sacos de areia para tapar as janelas, mas como não tinham areia usaram o que tinham mais à mão: os livros. Lena Samoilenko colocou a cama dos filhos junto a uma parede interior muito resistente e depois bloqueou os vidros da janela do quarto com livros.

"No caso de fogo de artilharia, impedem que os fragmentos entrem e também abafam o barulho. Felizmente, temos muitos livros", afirmou a jornalista, explicando que a montagem da barricada até foi útil para entreter as crianças.