Os pontos-chave de um dia marcado pelo medo do "terrorismo nuclear"

Rita Salcedas Hoje às 19:16 Facebook

Twitter

Partilhar

Um dia antes de uma terceira ronda de negociações, aumentam os temores em torno de uma tragédia nuclear que traga à memória o desastre de Chernobyl. Enquanto isso, o número de vítimas e deslocados continua a aumentar. Veja abaixo os principais pontos que marcaram este nono dia da invasão russa na Ucrânia.

- Um incêndio deflagrou num edifício de formação no exterior da central nuclear de Zaporizhzhia, a maior central nuclear da Europa, ao início da madrugada desta sexta-feira, na sequência de um bombardeamento russo, provocando um número incerto de mortos e feridos, reportaram as autoridades ucranianas. Ao fim de quase quatro horas de fogo ativo, os serviços de emergência confirmaram que o incêndio foi extinto às 6.20 horas (as operações de combate às chamas terão sido dificultadas pelo lado russo). Um vídeo do ataque foi entretanto divulgado nas redes sociais.

- Depois do ataque e de a central ter sido tomada pelos russos, o presidente ucraniano acusou Vladimir Putin de "terrorismo nuclear" e voltou a pedir apoio europeu para impedir uma tragédia nuclear como a de Chernobyl. "Foi um desastre global. Centenas de milhares de pessoas lutaram contra as consequências. Dezenas de milhares de pessoas foram retiradas. A Rússia quer repetir isso, mas seis vezes pior", assegurou Volodymyr Zelensky, lembrando que "existem seis reatores de energia" na central de Zaporizhzhia e que o desastre de 1986 foi provocado apenas pela explosão de um só.

Central nuclear de Zaporizhzhia é a maior da Europa e a décima maior do mundo Foto: AFP

- A Agência Internacional de Energia Atómica informou ter colocado o seu Centro de Incidentes e Emergências pronto a responder "24 horas por dia, sete dias por semana" por causa da "situação grave" em Zaporizhzhia. O diretor-geral, Rafael Mariano Grossi, esclareceu no entanto que "os sistemas de segurança dos seis reatores da central não foram afetados" e que "não houve fuga de material radioativo". As autoridades ucranianas também disseram que não foi registado um aumento dos níveis da radiação e que os reatores da central estavam a salvo.

- O secretário-geral da NATO reagiu dizendo que os ataques da Rússia à central destacam a "imprudência" da guerra de Putin. "É provável que os dias vindouros sejam piores, com mais mortes, mais sofrimento e mais destruição, à medida que as Forças Armadas russas trazem armamento mais pesado e continuam os seus ataques por todo o país", avisou Jens Stoltenberg, que considerou a invasão russa à Ucrânia como "a pior agressão militar da Europa em décadas".

- Aumentou para 47 o número de mortes em ataques aéreos russos num bairro residencial em Chernihiv, na quinta-feira, de acordo com o mais recente balanço das autoridades ucranianas. Além de edifícios habitacionais, os mísseis destruíram uma escola onde funcionava um centro de assistência humanitária e um depósito de petróleo.

PUB

Rasto de destruição em Chernihiv Foto: Dimitar Dilkoff / AFP

- As autoridades russas confirmaram que está marcada para o fim de semana uma terceira ronda de negociações com a Ucrânia, depois de os dois últimos encontros na Bieolorrússia não terem resultado em acordo de cessar-fogo.

- As forças russas continuam a controlar edifícios de poderes locais e regionais no estrategicamente importante porto de Kherson, no Mar Negro, e a apertar o cerco a Mariupol, disseram as autoridades ucranianas, em alerta com os movimentos da coluna de veículos militares às portas de Kiev.

- O órgão regulador de comunicações da Rússia restringiu hoje o acesso a vários sites de órgãos de comunicação estrangeiros, incluindo a BBC e a Deutsche Welle, por divulgarem o que considerou serem "informações falsas" sobre a guerra na Ucrânia. No mesmo dia, o parlamento russo aprovou uma lei que torna crime a divulgação de "informações falsas" sobre as forças armadas do país.

- Segundo o mais recente balanço do Alto-comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, um milhão de pessoas já saiu da Ucrânia desde o início da guerra, na quinta-feira passada.

- Entre 24 de fevereiro e 3 de março, o Gabinete do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos registrou 1006 vítimas civis na Ucrânia: 331 mortos (71 homens, 40 mulheres, sete meninos e três meninas, bem como 201 adultos e nove crianças cujo sexo ainda é desconhecido) e 675 feridos (51 homens, 40 mulheres, dois meninos e nove meninas, além de outros 553 adultos e 20 crianças). No mesmo período, foram registadas 440 vítimas nas regiões de Donetsk e Luhansk: 331 (54 mortos e 277 feridos) em território controlado pelo governo ucraniano e 109 (23 mortos e 86 feridos) em território controlado pelas autoproclamadas repúblicas separatistas.