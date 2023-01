Os tanques que a Ucrânia deseja e precisa para enfrentar a Rússia

Os receios de uma investida russa em larga escala na primavera levam Kiev a pressionar os países aliados a fornecerem armamento ofensivo, como tanques de guerra e canhões. A primeira abordagem, durante uma reunião do Grupo de Contacto de Defesa para a Ucrânia, esta sexta-feira, na base norte-americana de Ramstein, na Alemanha, foi negativa. Para já, não há os desejados tanques alemães Leopard 2 ou franceses Leclerc, muito menos os norte-americanos Abrams. Mas os CV90 suecos, mais leves, e os "invencíveis" Challenger britânicos estão prometidos.

A Ucrânia tem recursos limitados de tanques de guerra, a maioria dos quais de fabrico soviético, e precisa de apoio externo, para se preparar para a ofensiva russa de primavera. A convicção Ocidental de que a guerra, iniciada com a invasão de 24 de fevereiro, acabará se a Rússia for derrotada na Ucrânia, em ações de contraofensiva ucraniana para recuperação do território, joga a favor das pretensões de Kiev de ter apoio de armamento ofensivo pesado para fazer frente aos russos.

Kiev pede apoio de artilharia pesada e tanques de guerra ao ocidente. Os mais desejados são os norte-americanos Abrams, apodados de mais evoluídos tecnologicamente no mundo, e os fiáveis Leopard, de fabrico alemão. Mas há também veículos militares de fabrico francês, Leclerc, e britânico, Challenger, já anunciados pelo governo de Londres. São os chamados tanques principais de batalha (na tradução literal de Main Battle Tanks, MBT).