Os tubarões russos que o Ocidente quer secar

Conhecemos o nome de alguns, a profundidade (relativa) dos seus negócios e a sua interdependência com o Kremlin, mas jamais saberemos a real extensão e o ascendente interno deste poderoso braço da influência russa. Quem e quantos são, afinal, os oligarcas que vivem à sombra de Vladimir Putin e que, de forma direta ou indireta, alimentam a sua perpetuação no poder e sobre os quais o Ocidente impôs restrições?

Mais importante do que tudo, será que o estrangulamento das fortunas e dos movimentos financeiros destes tubarões, levado a cabo, sobretudo, pelos Estados Unidos da América e pelo Reino Unido, terá um real e imediato impacto na mudança da estratégia militar de Moscovo?

As respostas são complexas, em virtude do imenso poder de atuação interna que Putin detém hoje, mesmo junto dos seus mais próximos politicamente. Basta ver a forma humilhante como, há dias, obrigou, um por um, os membros do seu Conselho de Segurança a comprometerem-se com a decisão de reconhecer o direito à autodeterminação das repúblicas do Donbass para se perceber que, neste momento, o presidente russo não aceita ordens de ninguém.