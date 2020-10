Oxford continua testes de vacina no Brasil após morte de voluntário

JN/Agências Hoje às 14:47 Facebook

A Universidade de Oxford garantiu que o estágio final dos testes da sua vacina contra a covid-19 no Brasil vai continuar, após a morte de um voluntário que participava no programa.

Os investigadores escusaram-se a comentar incidentes específicos, mas informaram que uma revisão independente não encontrou motivos para preocupação com a segurança do ensaio brasileiro.

A universidade, que está a desenvolver uma vacina em conjunto com a empresa farmacêutica AstraZeneca, frisou que uma "revisão independente, além do órgão regulador brasileiro, recomendou que o estudo deveria continuar".

Na quarta-feira, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), órgão regulador e de controlo sanitário do Brasil, relatou, em comunicado, que foi notificada da morte de um voluntário na segunda-feira, mas recusou-se a detalhar se a vítima tomou a vacina ou um placebo, alegando "compromissos de confidencialidade ética".

Contudo, apesar de a Anvisa não confirmar, uma fonte ligada ao consórcio que realiza os testes afirmou que a vítima mortal, um médico de 28 anos, do Rio de Janeiro, integrava o grupo de voluntários que tomava o placebo, e não o imunizante contra a covid-19, segundo a revista "Veja".

Ensaios sobre a segurança e eficácia deste imunizante contra o novo coroanvírus (SARS-CoV-2) estão em andamento em diversos países, incluindo os Estados Unidos, Reino Unido e o Brasil.

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), organização científica vinculada ao Governo central do Brasil, firmou uma parceria com a Universidade de Oxford e a AstraZeneca para testar a vacina e um contrato que inclui a compra de 100 milhões de doses e também a produção do medicamento caso a sua eficácia seja comprovada.

O Brasil foi incluído no programa de testes de uma outra vacina contra a covid-19, que está a ser desenvolvida pelo laboratório Chinês Sinovac em parceria com Instituto Butantan.

Também estão em testes no país duas opções de vacina desenvolvidas pelas empresas BioNTech e Pfizer e de um outro imunizante pesquisado e desenvolvido pela farmacêutica Janssen-Cilag, do grupo Johnson & Johnson.

O Brasil é o país lusófono mais afetado pela pandemia e um dos mais atingidos no mundo, ao contabilizar o segundo número de mortos (mais de 5,2 milhões de casos e 155.403 óbitos), depois dos Estados Unidos.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e mais de 40,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.