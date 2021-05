Pablo Iglesias abandona política após derrota nas eleições de Madrid

JN Hoje às 22:50, atualizado às 23:02 Facebook

O candidato às eleições regionais de Madrid do partido de extrema-esquerda Unidas Podemos, Pablo Iglesias, anunciou esta terça-feira que se retira da política, depois do mau resultado que obteve e do sucesso da direita.

"Deixo todos os meus cargos, vou deixar a política, afirmou, defendendo que os resultados eleitorais provam que não é "uma figura política que possa contribuir para melhorar" o peso eleitoral do partido.

Pablo Iglesias é o líder do Unidas Podemos e foi vice-presidente no Governo minoritário do primeiro-ministro socialista, Pedro Sánchez, tendo abandonado o executivo em março para concorrer às eleições regionais de Madrid que se realizaram hoje.

A direita espanhola e a sua candidata, uma personalidade em ascensão na política espanhola, Isabel Díaz Ayuso, tiveram uma vitória esmagadora nas eleições regionais de Madrid, alcançando quase a maioria absoluta.

O resultado destas eleições significa um contratempo para o Partido Socialista (PSOE) do primeiro-ministro Pedro Sánchez, que lidera uma coligação de esquerda, com o Unidas Podemos, no Governo nacional.