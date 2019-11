Pablo Iglesias defende Governo de PSOE e Podemos com apoio de catalães

Hoje às 14:47 Facebook

O líder do Unidas Podemos, Pablo Iglesias, defendeu a formação de um Governo de coligação com o PSOE, com apoio pontual de outras forças políticas, como a Esquerda Republicana da Catalunha (ERC), após as eleições deste domingo em Espanha.

Numa entrevista à cadeia radiofónica Ser, Iglesias disse que confiaria no movimento independentista da Catalunha ERC, embora reconheça que não fará "muito sentido" incluir os seus membros dentro do Governo que venha a ser formado, com apoio do Podemos, no provável caso de vitória do Partido Socialista espanhol.

Iglesias alega que esta opção "contribuiria para racionalizar o relacionamento" com "outras partes" que têm muito apoio na Catalunha e "também facilitaria a governação" daquela região autónoma, que se tornou um dos pontos de discussão na campanha eleitoral em Espanha, depois das manifestações públicas de protesto contra as condenações judiciais de vários dirigentes regionais, em outubro passado.

O líder do Unidas Podemos denunciou a "mudança de posição" do PSOE relativamente à Catalunha, acusando o seu líder, Pedro Sánchez, de estar a tentar alinhar-se com as posições do conservador Partido Popular.

Pablo Iglesias criticou ainda Pedro Sánchez por ter prometido trazer para Espanha o ex-presidente do Governo regional da Catalunha, Carles Puigdemont, comprometendo a "separação de poderes" político e judicial, que vigora na União Europeia.

"Como é que ele quer fazer isso? Num helicóptero, com forças especiais?", perguntou o líder do Podemos, apelando a que o PSOE apresente medidas económicas e sociais, em vez de "encorajar o medo".

"Encorajar o medo, de que o lobo está a chegar, não entendendo que a extrema-direita é um movimento de fundo que tem acalentado os discursos da direita civilizada", disse Iglesias, referindo-se à forma como o PSOE lida com o líder do movimento extremista Vox, Santiago Abascal.

Iglesias responsabilizou ainda os meios de comunicação social por promoverem uma agenda mediática que tem permitido a afirmação do discurso da extrema-direita, mencionando a atenção dada às questões das migrações.