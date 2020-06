Padrasto de jovens desaparecidas tinha ossadas humanas em casa

JN Hoje às 16:18 Facebook

O padrasto de dois menores desaparecidos há meses foi detido, no Idaho, EUA, sob a acusação de esconder provas, depois de restos mortais humanos terem sido encontrados na sua propriedade.

Tylee Ryan, de 17 anos, e Joshua Vallow, que fazia oito em maio, desapareceram durante este ano, não é certo quando. Chad Daybell, 51 anos, foi detido na terça-feira por ter ossadas humanas não identificadas no quintal. A autópsia realizada aos corpos, encontrados pelas autoridades locais e por agentes do FBI durante buscas à casa do suspeito, deve confirmar as identidades das vítimas. A mãe dos menores e mulher do suspeito, Lori Vallow, já tinha sido detida em fevereiro no Havai, sob uma série de acusações que incluíam dois crimes de abandono e negligência familiar.

O caso chamou a atenção internacional muito por causa das crenças apocalípticas do casal. Nos vários livros de ficção escritos por Chad, constavam referências recorrentes ao dia do juízo final. De acordo com os registos de divórcio de Lori e do ex-marido, esta acreditaria que era seu dever "reunir e preparar os escolhidos para viver na Nova Jerusalém após a Grande Guerra, como profetizado no Livro das Profecias". E, segundo o "The New York Times", ambos estavam ligados a uma organização que visa "ajudar as pessoas a preparar-se para a segunda vinda de Jesus Cristo".

Chad e Lori casaram-se logo após a morte de ambos os cônjuges: o anterior marido dela foi morto a tiro em julho passado pelo cunhado, alegadamente em legítima defesa, e a anterior mulher dele foi encontrada morta em casa, três meses depois, ainda em circunstâncias por apurar.

Quando, em janeiro, o casal Daybell e Vallow apareceu no Havai sem os jovens, as autoridades emitiram uma ordem judicial obrigando a mulher a apresentar os filhos no Departamento de Saúde e Bem-Estar do Idaho. Nunca aconteceu. E nem a recompensa de 20 mil dólares por informações oferecida pelos avós serviu para ajudar a localizar as jovens.