Padre benze fiéis com pistola de água benta nos EUA

Rev Timothy Pelc é um padre de Detroit, nos Estados Unidos da América. Foi fotografado a atirar água benta para a janela de um carro. Para abençoar o distanciamento social.

Um padre católico romano, na região de Detroit, nos EUA, recebeu os seus paroquianos com uma pistola de água benta. A medida foi tomada durante esta pandemia pelo novo coronavírus.

As fotos postadas nas redes sociais pela Igreja de St Ambrose mostram o reverendo Timothy Pelc a atirar água para a janela de um carro, quando o veículo parou junto aos degraus da igreja.

O padre estava munido de máscara, viseira e luvas. As fotos do padre da igreja em Grosse Pointe Park foram tiradas na Páscoa, mas recentemente tornaram-se virais.

Um deles mostra o padre de 70 anos, no meio do fogo do inferno a dirigir a pistola de água para figuras parecidas com o diabo.

Pelc disse ao "Buzz Feed News" que estava um pouco preocupado com a forma como o Vaticano poderia reagir quando as fotos dele a esguichar água benta começassem a circular amplamente na internet. Todavia, referiu: "Ainda não ouvi nada".

A ideia era encontrar uma maneira de continuar a tradição de abençoar as cestas de Páscoa, apesar da pandemia. Uma foto mostra Pelc em pé atrás de um carro com a porta do carro aberta a atirar água para uma cesta de flores.

O padre admite que tem uma "mente muito maluca e uma congregação bastante recetiva".

A igreja e as comunidades vizinhas levaram a pandemia a sério, disse Pelc. Os paroquianos amarraram fitas azuis nas árvores da igreja por cada pessoa que morreu de covid-19, no estado do Michigan. Esse número está a chegar aos cinco mil, por estes dias.

Pelc espera começar a reunir pessoalmente com fiéis no próximo domingo, mas ressalva que tem sido difícil encontrar quem o ajude neste tempo de pandemia. "As pessoas dizem que não querem sair ainda. Ainda há muito medo por aí e eu não os culpo", terminou.