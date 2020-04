Padre italiano multado por percorrer ruas com crucifixo 

Sandra Ferreira Hoje às 19:52 Facebook

O pároco de Rocca Imperiale, em Conseza, na região italiana da Calábria, foi multado em 400 euros, depois de, nos últimos dias, ter andado a circular pelas ruas da localidade com um crucifixo, numa espécie de procissão solitária.

O padre foi multado, uma vez que não tinha autorização para percorrer as ruas com o crucifixo, ignorando assim as restrições impostas pela pandemia de Covid-19 em Itália.

O sacerdote também não deu ouvidos ao presidente do Município de Consenza que, segundo a agência de notícias Ansa, já lhe tinha explicado que as procissões estão proibidas.