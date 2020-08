Pai biológico suspeito de raptar os três filhos de mãe adotiva em Londres

Rita Neves Costa Hoje às 19:50 Facebook

Imran Safi, de 26 anos, está a ser procurado pelas autoridades inglesas depois de ter alegadamente raptado os três filhos biológicos de um lar no sul de Londres. Pelo menos 13 pessoas já foram detidas por se suspeitar que estão envolvidas no caso.

Bilal, de seis anos, Mohammed Ebrar, de cinco, e Mohammed Yaseen, de três anos, estão desaparecidos desde 20 de agosto, da cidade de Coulsdon, no sul de Londres. Imran Safi, o pai biológico, terá ameaçado a mãe adotiva das crianças com uma faca e depois terá fugido com os três filhos biológicos.

Treze pessoas foram detidas no âmbito deste caso: quatro homens, entre os 21 e os 41 anos, foram presos na sexta-feira, mas já foram libertados sob fiança; um homem de 31 anos foi detido este sábado; e oito familiares e amigos de Imran Safi foram também presos.

A imprensa britânica adianta que as três crianças iam ser formalmente adotadas pela nova família, e isso pode explicar o motivo do rapto pelo pai biológico.

Imran Safi é afegão, mas terá também ligações ao Paquistão. A Polícia Metropolitana de Londres não sabe se o suspeito já saiu do país.

As autoridades pede informações sobre um carro vermelho Nissan Qashqai com matrícula PK13 WFO, que terá circulado na localidade de Croydon.