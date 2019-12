Pai e dois filhos morreram afogados na piscina de um hotel

S.A. Hoje às 15:57, atualizado às 16:12 Facebook

Um homem e dois filhos morreram afogados na piscina de um hotel na Costa do Sol, em Espanha. A polícia espanhola está a investigar o sistema de sucção da piscina.

As três vítimas foram encontradas inconscientes na piscina do Club La Costa World, em Mijas, Málaga, na terça-feira, véspera de Natal, pelas 13.30 horas (12.30 horas em Portugal continental).

Uma menina de nove anos terá sentido dificuldades na água e o pai, de 53 anos, e o irmão, de 16, tentaram resgatá-la.

"Os funcionários do resort ouviram gritos e tentaram ajudar com manobras de reanimação, mas não conseguiram" salvá-los, contou Fernando Torres, um jornalista local, citado pela BBC.

"Depois chegaram as equipas de emergência e tentaram durante 30 a 35 minutos mas não conseguiram reanimá-los", acrescentou.

O pai e a filha têm nacionalidade britânica e o irmão tem nacionalidade americana, segundo a BBC.

A mãe das crianças e um outro filho não estavam no local na altura em que ocorreram os afogamentos.

A família tinha previsto estar de férias em Mijas entre 21 e 28 de dezembro.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico indicou que está a prestar auxílio a uma cidadã britânica em Espanha.

Polícia investiga

A Guarda Civil espanhola está a investigar se as mortes podem estar relacionadas com uma falha no sistema de sucção da piscina.

Na ausência de resultados das autópsias para esclarecer as circunstâncias em que ocorreram as três mortes, os agentes do Grupo Especial de Atividades Subaquáticas da Guarda Civil também verificaram os motores da piscina e se, no fundo, havia roupas de alguma das vítimas mortais, além de recolher amostras de água, noticia a agência Efe.

O Club La Costa World lamentou o sucedido e informou que está auxiliar as autoridades na investigação das três mortes.