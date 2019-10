Pai e filho portugueses mortos num acidente em Espanha

Hoje às 17:03, atualizado às 17:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem e um jovem de nacionalidade portuguesa, pai e filho, morreram, anteontem, num acidente de viação no município espanhol de Tricio, na província autónoma de La Rioja, a sul do País Basco.

As vítimas, de 36 e 11 anos, residentes na cidade vizinha de Camprovín, morreram em consequência de uma colisão frontal com outro veículo, na estrada regional LR-136, ocorrida por volta das 22.30 horas locais de sábado (menos uma hora em Portugal continental), segundo informaram os serviços de emergência locais, citados pelo jornal "La Rojia".

À chegada dos primeiros meios de socorro, o homem de 36 anos estava já sem vida e outras duas pessoas (uma das quais o seu filho) estavam encarceradas, cada uma em cada veículo envolvido na colisão. Os feridos foram desencarcerados, assistidos pelos serviços de emergência e encaminhados para um hospital da zona, onde a criança portuguesa acabou por morrer, devido à gravidade dos ferimentos.

A terceira vítima envolvida no acidente acabou por ter alta hospitalar horas mais tarde.

Ao local do sinistro, acorreram meios da Guardia Civil, dos bombeiros locais e do Servicio Riojano de Salud. Foi mobilizada ainda uma equipa de psicólogos para prestar apoio aos familiares das vítimas mortais.

De acordo com a imprensa local, pai e filho estavam registados no muncípio de Cenicero, também em La ioja, mas viviam, desde o verão, no município de Cordovín.

O site do Governo local deu conta do incidente no seu site oficial.