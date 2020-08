Pai e filho, ambos médicos, morrem com covid-19

JN Hoje às 16:11 Facebook

Jorge Vallejo, de 89 anos, e o filho, Carlos Vallejo, de 57 anos, foram internados no mesmo dia num hospital no estado da Florida, EUA, com covid-19. Com cinco semanas de intervalo, ambos morreram por complicações relacionadas com o novo coronavírus

Obstetra e ginecologista reformado, Jorge Vallejo morreu a 27 de junho, após ter sido internado no Hospital Geral de Palmetto, no dia do pai, seis dias antes. No mesmo dia em que deu entrada no hospital, Carlos Francisco Vallejo, o seu filho do meio, foi também hospitalizado.

Carlos era especialista em diagnóstico e trabalhava na linha da frente no atendimento a pacientes com o novo coronavírus. Acabou por morrer a 1 de agosto, depois de 42 dias na unidade de cuidados intensivos da Cleveland Clinic Florida. Carlos Vallejo cuidava de quase 80 pacientes com covid-19, muitos deles idosos, e terá sido infetado no trabalho.

Jorge Vallejo Foto: DR

"Acabamos de perder as duas âncoras da nossa família", disse Jessica Vallejo, neta de Jorge e sobrinha de Carlos, ao mesmo jornal norte-americano. Jorge Vallejo, com 89 anos, era conhecido por ter realizado o parto do bebé mais pequeno nos EUA, em 1992, com apenas 22 semanas e quase meio quilo de peso.

Na família, havia cinco pessoas com o novo coronavírus, incluindo a mulher de Carlos Vallejo, que terão sido infetados por um paciente, através dele. A mulher, Lissette Vallejo, de 57 anos, revelou que o marido era diretor do Palmetto General Hospital e liderava equipas médicas em três clínicas diferentes no sul do estado da Florida. O casal residia perto de Jorge, que via frequentemente.

Os filhos de Carlos Vallejo revelaram que o pai tomava grandes precauções para poder continuar a tratar os pacientes que lutavam contra a covid-19, mas mesmo assim foi contaminado. "Ele (Carlos) realmente foi um herói para muitas pessoas. Eu nem queria que ele fosse para a clínica e hospitais porque estava apavorada", disse Giselle Vallejo.