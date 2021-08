Pai terá matado menino de dois anos encontrado em hotel de Barcelona

Patrícia Martins Hoje às 13:53 Facebook

Um menino de dois anos de nacionalidade espanhola foi encontrado morto, na terça-feira, num quarto de hotel em Barcelona. A Polícia da Catalunha montou um forte dispositivo policial para encontrar o pai da criança, que é o principal suspeito do crime.

De acordo com o jornal espanhol "La Vanguardia", a criança de dois anos foi encontrada sem vida num hotel da capital da Catalunha, depois de a mãe do menor ter avisado a polícia que o pai tinha levado a criança e que mandava mensagens a dizer que iria arrepender-se.

A polícia municipal de Barcelona foi a primeira a chegar ao local, sendo acompanhada pelo serviço de emergência médica, que encontrou a criança inconsciente e com o rosto roxo, não conseguindo reanimá-la.

A Polícia da Catalunha está a investigar o caso, procurando pelo pai da criança, que fugiu do quarto de hotel onde estava alojado com o menino.

O pai, que é considerado o principal suspeito pelo homicídio do menor de dois anos, foi detetado pelas câmaras de segurança do hotel a saltar por uma cerca da piscina, tendo conseguido fugir para a zona de Montjuïc.

As câmaras de vigilância do hotel também identificaram o homem, momentos antes de ter fugido, a sair do quarto para verificar se não estava ninguém no corredor.

O Tribunal de Instrução de Barcelona decretou o sigilo do processo.