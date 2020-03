País Basco com mais 18 casos nas últimas horas de Covid-19

JN/Agências Hoje às 15:57 Facebook

Dezoito novos casos de infeção pelo novo coronavírus foram detetados nas últimas horas no País Basco, aumentando para 45 o número de infetados nesta comunidade autónoma espanhola, anunciou esta sexta-feira o departamento de Saúde regional.

Trata-se do maior aumento verificado na região desde os dois primeiros casos positivos que foram registados em 28 de fevereiro último numa comunidade onde já faleceu uma das cinco vítimas mortais de Espanha.

O País Basco, com uma população de cerca de 3,1 milhões de pessoas (Portugal tem cerca de 10 milhões), tem uma centena de profissionais de saúde de quarentena devido ao surto de coronavírus e é a segunda comunidade espanhola com mais pessoas infetadas, das quais 19 permanecem hospitalizadas, depois de Madrid (com 137).

O departamento basco de Saúde precisou que, dos 45 casos positivos, 33 estão na província de Alava, 10 na de Biscaia e dois na de Guipúscoa.

Segundo a atualização feita esta sexta-feira ao final da manhã pelas autoridades sanitárias espanholas, em Madrid, os casos do novo coronavírus subiram para 345 no país, um aumento de 82 infetados em relação a quinta-feira ao fim do dia.