Países Baixos com mais de 27 mil casos de covid-19 na última semana

Os Países Baixos registaram nos últimos sete dias um total de 27.482 casos positivos de covid-19, um aumento de mais de 40% em relação à semana anterior, confirmaram esta terça-feira as autoridades sanitárias holandesas.

Na semana anterior, o Instituto de Saúde Pública (RIVM) tinha registado 19.299 novos casos do novo coronavírus, pelo que "continua a tendência de alta", afirmou a diretora do Centro Nacional de Coordenação para o Controlo de Doenças Infecciosas dos Países Baixos, que conta com cerca de 17,2 milhões de habitantes.

Aura Timen explicou que as medidas restritivas tomadas na semana passada necessitam de tempo para conseguir a diminuição dos contágios no país, que já contabilizou, até esta terça-feira, 150 382 casos de infeção, e 6.538 óbitos.

"Ainda é demasiado cedo", afirmou, salientando ser "importante" que toda a população siga as recomendações sanitárias oficiais.

Desde a terça-feira passada, as autoridades holandesas realizaram 222 877 testes de diagnóstico para detetar o SARS-CoV-2, mais do que os 207 670 que o efetuaram na semana antes.

O Instituto de Saúde Pública holandês adiantou também esta terça-feira que, nas últimas 24 horas, foram detetados 4548 novos casos de covid-19, total semelhante ao de segunda-feira, com a maioria dos contágios a manterem-se concentrados em Amesterdão, Roterdão e Haia, as três grandes cidades holandesas.

Por outro lado, uma maioria do Senado deu esta terça-feira "luz verde" à lei que regula a entrada em vigor da aplicação para telemóvel destinada a ajudar no rastreio do novo coronavírus.

A aprovação surge após vários meses de debate sobre a falta de proteção da privacidade dos cidadãos, o que vai permitir a respetiva introdução da aplicação a nível nacional a partir do próximo sábado.

A aplicação passou já pelo Parlamento e pelo Senado, com a oposição dos três grupos da extrema-direita holandesa, que alegam que poderá conduzir ao rastreio de dados dos cidadãos, infringindo as normas de privacidade, embora o Governo garanta que a medida não é obrigatória.

As autoridades sanitárias holandesas já contabilizaram até esta terça-feira mais de 150 382 casos de infeção, tendo registado mais de 6 538 óbitos.