Países Baixos podem dificultar adesão da Ucrânia à UE

A cidade francesa de Versalhes recebe esta quinta-feira os chefes de Estado dos estados-membros da União Europeia e um dos pontos mais importantes a serem discutidos pelos governantes é o pedido de adesão da Ucrânia ao bloco comunitário. No entanto, a ideia de receber o país liderado por Volodymyr Zelensky no seio da instituição não é vista com bons olhos por todos. É o caso dos Países Baixos, uma nação muito dependente do petróleo russo.

No início do encontro, em que Portugal é representado por António Costa, o primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, admitiu que era prematuro discutir a candidatura da Ucrânia para uma possível adesão à UE, reiterando que há um consenso na Europa Ocidental contra qualquer aceleração especial do processo normal, defendendo que os novos estados-membros devem cumprir os princípios legais da UE.

"Este é um procedimento de um ano", disse Rutte, citado pelo "Politico", acrescentando que nesta fase não é importante perceber quais são os países que são a favor ou contra da adesão da Ucrânia, uma vez que o próximo passo é a aprovação da candidatura e é esta que deve ser deliberada.

Durante a cimeira informal, os diplomatas holandeses não negaram a posição do país que representam, insistindo que a Alemanha, e outros países, partilham da mesma opinião e sublinhando que a abertura de portas à Ucrânia seria uma decisão que poderá ser vista pelo presidente russo, Vladimir Putin, como um ato de provocação.

De acordo com dados cedidos pela agência Reuters, cerca de metade das exportações de petróleo da Rússia têm como destino a Europa, destacando-se países como a Alemanha (11%) e a Holanda (11%) entre os grandes consumidores europeus de petróleo russo. A lógica é a mesma quando se trata de gás.

A posição dos holandeses não está a ser bem vista por Kiev que, pela voz de diplomatas ucranianos, acusa o país de ser cúmplice de uma ação que tem como objetivo "punir a Ucrânia" e de "matar a esperança". "A mensagem é muito simples: os principais atores da UE precisam de acordar", frisou um diplomata ucraniano, acrescentando que foi o ocidente que preparou o "monstro", como tal, deveria "assumir a responsabilidade de parar a guerra".

Ao contrário da posição adotada pelos Países Baixos, há estados que se estão a apressar para encontrar uma forma de integrar a Ucrânia. A Eslováquia, Estado-membro da UE vizinho da Ucrânia, anunciou que vai propor um roteiro para que este país possa aderir ao bloco comunitário em cinco anos.

Bratislava classificou a iniciativa como "Plano de Ação para a recuperação, reforma e adesão da Ucrânia à UE", e nela apela a uma mudança de atitude dos 27 para acomodar as expectativas do acesso de Kiev ao bloco comunitário.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, assinou a 28 de fevereiro o pedido formal para a entrada do país na UE, tendo Bruxelas recordado que "há um procedimento a respeitar" que é complexo e moroso.