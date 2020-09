Países Baixos registam recorde de 13.471 novos casos semanais de covid-19

JN/Agências Hoje às 19:14 Facebook

Os Países Baixos registaram esta semana 13.471 novos casos positivos de covid-19, um aumento de mais de 62% em comparação com os sete dias anteriores, tendo também duplicado o número de óbitos no mesmo período.

Segundo os dados do Instituto de Saúde Pública holandês, há uma semana, tinham sido registados 8265 novos casos positivos semanais entre os 195.545 testes de despistagem do novo coronavírus.

Hoje, o instituto adianta que foram detetados, no período de uma semana, 13.471 novos casos entre os 192.255 testes efetuados.

No período de uma semana, segundo os dados hoje divulgados pelo instituto, morreram 33 pessoas infetadas, um aumento significativo face aos sete dias anteriores, em que se registaram 14 óbitos.

Os contágios no país já superam os dois mil diários, ao voltar hoje a registar outro recorde, com 2250 novas contaminações, o número mais alto desde 1 de junho, quando o Governo holandês estendeu a possibilidade de se realizarem testes a toda a população e não apenas aos profissionais de saúde.

Segundo os dados oficiais, os Países Baixos contabilizaram até hoje quase 96 mil casos de infeção, tendo registado cerca de 6280 óbitos.

O total de hospitalizações devido à covid-19 subiu de 92, na semana passada, para 152 esta terça-feira.

A maioria dos casos positivos concentra-se sobretudo nas províncias da Holanda do Norte, Holanda do Sul e Brabante, com Amesterdão à cabeça, à frente de Roterdão e de Haia.