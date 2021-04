Países Baixos suspendem vacina AstraZeneca em pessoas com menos de 60 anos

JN/Agências Hoje às 17:39 Facebook

Os Países Baixos suspenderam as injeções da vacina AstraZeneca em pessoas com menos de 60 anos, após terem ocorridos casos de coágulos sanguíneos, segundo as autoridades de saúde.

"A causa imediata para essa decisão é a notificação de casos de trombose associada à baixa contagem de plaquetas após as vacinações", justificou o serviço público de saúde.

Em comunicado, o ministério da Saúde explicou que esta decisão ocorreu após cinco novos casos que afetaram mulheres entre os 25 e os 65 anos.

"Temos que ter cuidado, por isso, é aconselhável apertar o botão de pausa como medida de precaução", considerou o ministro da Saúde, Hugo de Jonge.

Desta forma, foram adiadas cerca de 10 mil vacinações que estavam previstas para a próxima semana a membros dos serviços de saúde holandeses com menos de 60 anos.

A suspensão deve durar até 7 de abril, altura em que a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) dará mais orientações sobre o assunto.

No início da semana, a Alemanha tomou uma decisão semelhante.

Na França, a família de uma mulher de 38 anos que morreu de trombose após receber a primeira dose da vacina AstraZeneca exigiu uma investigação, segundo disse o seu advogado à Agence France-Presse

"É uma denúncia contra X, porque não temos provas contra uma pessoa identificada, por homicídio culposo", explicou Étienne Boittin, acrescentando que essa qualificação pode "evoluir de acordo com os elementos do arquivo".

O advogado referiu que a família "não está em processo de reclamação ou cobrança de responsabilidades, apenas quer esclarecimentos" sobre o que aconteceu".

A jovem tinha sido vacinada em meados de março, uma vez que trabalhava num instituto médico-educacional para deficientes físicos, e não sofria de nenhum problema de saúde específico, acrescentou.