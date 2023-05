Países do G7 vão discutir sanções aos diamantes russos

JN/Agências Hoje às 11:43 Facebook

Os líderes dos países do G7, que estarão reunidos numa cimeira em Hiroshima, vão discutir sanções contra o comércio de diamantes da Rússia, que movimenta vários milhares de milhões de dólares anualmente, declarou, esta quinta-feira, um responsável da União Europeia.

"Pensámos que é preciso limitar as exportações russas neste setor", afirmou o responsável da UE, acrescentando, entretanto, que é improvável que o G7 chegue a um acordo final nesta cimeira, que acontecerá entre a sexta-feira e o domingo, na cidade japonesa de Hiroshima.

A Rússia exportou quase cinco mil milhões de dólares (4,6 mil milhões de euros) em diamantes em 2021, de acordo com o Observatório de Complexidade Económica, um portal de dados de comércio internacional criado pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT, sigla em inglês).

Os Emirados Árabes Unidos, a Índia e a Bélgica, que é membro da UE, estão entre os principais importadores.

O responsável da UE sublinhou que a adesão da Índia seria fundamental para garantir o impacto de qualquer regime de sanções nesta área. "Gostaríamos de desenvolver um diálogo [com os indianos], porque a indústria de diamantes é muito importante na Índia, não necessariamente em termos de números, mas em termos de política e simbolismo", acrescentou a fonte.

A Índia também mantém estreitos laços militares com a Rússia e nunca condenou a invasão de Moscovo à Ucrânia, que aconteceu em 24 de fevereiro de 2022.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, foi convidado para a cimeira de Hiroshima juntamente com os líderes de outras grandes economias em desenvolvimento.

Os países do G7 [grupo formado pelo Reino Unido, França, Japão, Estados Unidos, Alemanha, Canadá e Itália -- a UE também tem representação no grupo] - impuseram sanções sem precedentes à Rússia no ano passado, mas foram cautelosos em áreas que poderiam prejudicar as economias europeias que ainda se recuperam da pandemia da covid-19.