Países querem devolver ao Benim património saqueado pelos colonos

Peças expostas em museus de toda a Europa foram "roubadas" pelos franceses e britânicos durante a colonização.

A história não pode ser apagada nem reescrita. Não se pode voltar atrás no tempo nem desfazer as ações dos antepassados. Mas, seja por uma questão de "humanidade" ou por "obrigação moral", é possível fazer as pazes com o passado, respeitando o presente. E é isso que vários países ou instituições estão a tentar fazer ao devolver à antiga República do Benim, hoje parte da Nigéria, arte que foi saqueada ou adquirida ilegitimamente durante o período de colonização.

Na semana passada, a Universidade de Cambridge devolveu à Nigéria um galo de bronze roubado no século XIX que pertence à coleção dos "bronzes de Benim", da qual fazem parte peças dos palácios do antigo reinado. Também a França, que se estima ter nos seus museus cerca de 90 mil peças de arte africanas, decidiu restituir 26 obras de arte ao Benim.