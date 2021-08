Palácio de Buckingham inundado de críticas negativas no TripAdvisor

Patrícia Martins Hoje às 17:30 Facebook

Palácio de Buckingham, em Londres, é inundado de críticas negativas, depois de vários turistas terem visitado os jardins da residência oficial da Rainha Isabel II e considerarem a experiência "um desperdício de dinheiro".

Segundo o site oficial do espaço, os jardins abriram pela primeira vez ao público a 8 de julho e permite que "os turistas visitem aproximadamente dois terços do jardim, incluindo o jardim harbáceo de 156 metros, os plátanos plantados pela Rainha Vitória e pelo Príncipe Alberto, os relvados com vista para a ilha e as colmeias do outro lado do lago". A visita também oferece a oportunidade de fazer um piquenique nos relvados, assim como, assisitir a pequenas palestras sobre a história do jardim.

Porém, muitas pessoas que têm visitado o espaço deixaram avaliações negativas na plataforma de avaliações e opiniões de turistas, TripAdvisor, aconselhando outras pessoas a não visitarem o local.

"Cuidado com essa fraude completa. Paguei 16,50 libras (19,39 euros) para ter acesso aos jardins apenas na esperança de descansar e ver belas flores e árvores. O que experienciei foi, em primeiro, uma longa fila para a verificação de segurança e, em seguida, ver uma pequena parte dos relvados cercado por guardas observando cada passo e uma corda que separa o resto do jardim", referiu um turista na plataforma TripAdvisor.

O turista acrescentou que "a pequena parte do parque que as pessoas tem acesso é facilmente percorrido em 10 minutos e não há nada de interessante para ver lá. Também não se pode sentar na margem do lago para observar a vida selvagem, por causa, das cordas em todos os lugares. Estou muito dececionado e sinto-me roubado pela realeza".

Os turistas ficaram dececionados com a experiência depois de descobrirem que grandes partes do jardim real estava interdita a passagem, a menos que fosse pago uma taxa adicional de 6,50 libras (7,63 euros) por pessoa, que oferecia uma visita guiada. Os preços elevados dos bilhetes de entrada e da alimentação também não agradaram aos visitantes. As longas filas e a presença contínua de guardas que vigiam o espaço foram também algumas das críticas apontadas pelos turistas.

"O bilhete de entrada só permite que visite uma pequena parte do jardim, sem muito para ver. Além disso, se for num dia de chuva, a viagem torna-se inútil. Entrar e sair em menos de uma hora, o que é um desperdício de dinheiro. Melhor esperar por um dia de sol para ir a qualquer outro parque em Londres de graça", escreveu um turista na mesma plataforma.

A classificação do Palácio de Buckingham ainda continua como 4,5 estrelas em cinco na plataforma TripAdvisor, apesar do grande número de críticas negativas. O palácio referiu, em comunicado, que tem "o prazer de receber muitos comentários positivos de muitos turistas que visitam o jardim neste verão e todos os comentários dos visitantes são importantes para planeamento futuro".