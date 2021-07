Palestiniano de 12 anos morre após ser ferido por exército de Israel na Cisjordânia

JN/Agências Ontem às 23:35 Facebook

Uma criança palestiniana de 12 anos, ferida, esta quarta-feira, com um tiro disparado por soldados israelitas na Cisjordânia ocupada acabou por morrer face à gravidade dos ferimentos, anunciou, num comunicado, o Ministério da Saúde local.

No documento, sem outros pormenores, é referido apenas que Mohamad al-Alami ficou gravemente depois de ter sido atingido na cidade de Beit Omar, a noroeste de Hebron, quando se encontrava sentado no carro com o pai.

Por outro lado, as autoridades palestinianas deram também conta de que um outro cidadão palestiniano foi morto na noite de terça-feira por tiros disparados também por soldados do Exército de Israel à entrada de uma cidade na Cisjordânia ocupada, palco nas últimas semanas de confrontos entre manifestantes e forças israelitas.

No sábado, um adolescente palestiniano de 17 anos, ferido no dia anterior em confrontos com soldados israelitas, morreu já no hospital devido também devido à gravidade dos ferimentos.

Os confrontos opuseram manifestantes palestinianos e membros de colonatos israelitas, a que se juntou depois o Exército hebreu, na Cisjordânia ocupada.

A confrontação provocou ferimentos em 320 palestinianos, a maioria por inalação do gás lacrimogéneo lançado pelas forças de segurança israelitas, revelaram os serviços de socorro do Crescente Vermelho Palestiniano.

A Cisjordânia é um território palestiniano ocupado desde 1967 por Israel e todos os colonatos israelitas lá são considerados ilegais pelo direito internacional.

Mais de 470 mil pessoas vivem agora em colonatos israelitas na Cisjordânia.