Palestiniano morto após alegada tentativa de ataque na Cisjordânia

Robert Sousa Hoje às 21:36 Facebook

Twitter

Partilhar

Um palestiniano de 28 anos foi morto a tiro por um colono israelita na Cisjordânia ocupada, esta sexta-feira, após a tentativa de ataque com faca a um residente dentro do assentamento judeu de Teneh Omrim.

Alaa Qaysiyeh infiltrou-se no assentamento judeu de Teneh Omrim, ao rastejar sob o portão principal do assentamento, como mostra um vídeo obtido pela agência Reuters. Antes de ser "neutralizado", como refere o Exército de Israel, o palestiniano terá tentado esfaquear um colono no local. Em comunicado, as Forças israelitas afirmam que os tiros foram disparados por um civil armado, e que não se registou nenhum colono ferido.

Familiares do palestiniano morto disseram à Reuters que o jovem trabalhava de forma intermitente, e nenhum grupo armado palestiniano reivindicou Qaysiyeh como membro.

PUB

De acordo com a estação ABC, o assentamento está localizado próximo da cidade de Hebron, uma região crítica no Sul da Cisjordânia ocupada, e é um local de frequente atrito entre os residentes palestinianos e os colonos judeus. A Reuters recorda que o incidente ocorre num momento em que a União Europeia condena a violência desferida pelos colonos judeus na Cisjordânia ocupada.

Veículos queimados e cinco feridos

Ainda nesta sexta-feira, na vila de al-Mughayyir, também na Cisjordânia ocupada, colonos israelitas atacaram residentes palestinianos e incendiaram cinco veículos, segundo a agência noticiosa palestiniana Wafa. "Estávamos a mover fardos de feno quando os colonos chegaram com soldados e começaram a atirar em nós", disse Murad Abu Alia, um trabalhador palestiniano que mora na região, à Reuters. Entretanto, não houve nenhuma reação por parte do Exército israelita.

O Ministério da Saúde da Palestina afirmou que cinco pessoas ficaram feridas, inclusivamente uma com um ferimento crítico de bala na cabeça. A agência AFP refere que a delegação da União Europeia junto da Autoridade Palestiniana denunciou os "ataques dos colonos", e pediu a Israel que "interrompa todos os confiscos e demolições na Cisjordânia ocupada".

A AFP refere que cerca de 490 000 israelitas vivem em assentamentos considerados ilegais pela lei internacional, chamados de colonatos, no território da Cisjordânia ocupada.

Pelo menos 113 palestinianos foram mortos na Cisjordânia ocupada desde o início do ano, de acordo com uma contagem da Associated Press, compilada a partir de fontes oficiais.