Pandemia avança sobre indígenas da Amazónia e faz 60 mortes

O novo coronavírus avança sobre os povos indígenas da Amazónia no Brasil, onde há registo de 60 mortes causadas pela doença, indicou a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazónia Brasileira (Coiab).

A organização não-governamental que representa indígenas que vivem na maior floresta tropical do mundo informou que, até domingo, havia 212 casos confirmados de infetados pela doença e 60 mortes na região amazónica.

No fim de semana, foram registadas mais 11 mortes entre indígenas dos povos Baré, Kokama, Macuxi, Munduruku do Pará e Tembé.

Estamos morrendo sem apoio nenhum

"Nós já perdemos muitos guerreiros. Por isso peço o apoio efetivo das autoridades do país. Nos hospitais da região não temos estrutura para curar pacientes com coronavírus. A Sesai [Secretaria Especial de Saúde Indígena] insiste em atender somente os aldeados. Muitos indígenas estão morrendo no hospital por não ter leitos", lamentou Eládio Kokama, líder indígena do Alto Solimões.

Kokama explicou ainda que, até 2018, a Sesai tinha um contrato de Unidades de Terapia intensiva (UTI) aérea para atender povos amazónicos, mas este atendimento deixou de ser oferecido.

"Hoje estamos precisando muito disso e não temos mais. A burocracia do Governo está impedindo. Estamos cobrando para que volte esse contrato no Alto Solimões. O Hospital de Tabatinga tem que ter estrutura para receber a população da região", disse.

Covid-19 já atingiu 23 povos da Amazónia brasileira

"Estamos morrendo sem apoio nenhum, perdendo nossos parentes, famílias, filhos, primos, mães, pais. Não queremos mais isso! É uma obrigação do Estado Brasileiro nos atender nessa guerra que estamos vivendo hoje", acrescentou.

Segundo o levantamento da Coiab, a covid-19 já atingiu 23 povos da Amazónia brasileira - Apurinã, Arapiun, Baniwa, Baré, Borari, Kokama, Galibi (Kalinã), Hixkaryana, Huni Kuin, Karipuna, Mura, Munduruku, Macuxi, Zoró, Palikur, Sateré-Mawé, Tariano, Tembé, Tikuna, Tupinambá, Tukano, Yanomami e Warao -, tendo ocorrido mortes em 16 povos.

A Amazónia é a maior floresta tropical do mundo e possui a maior biodiversidade registada numa área do planeta.

Tem cerca de 5,5 milhões de quilómetros quadrados e inclui territórios do Brasil, Peru, Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname e Guiana Francesa (pertencente à França).

Até ao momento, o Brasil tem 11.123 mortes e 162.699 casos confirmados da doença, dados que colocam a taxa de mortalidade da covid-19 no país em 6,8%.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 282 mil mortos e infetou mais de 4,1 milhões de pessoas em 195 países e territórios. Mais de 1,3 milhões de doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.