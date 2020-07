Pandemia causou vaga de tiroteios e crimes em Nova Iorque

JN/Agências Hoje às 00:45 Facebook

O presidente da Câmara de Nova Iorque, Bill de Blasio, insistiu na segunda-feira que os tribunais devem reabrir, após a remissão da covid-19, face ao número de casos criminais acumulados, resultado da violência que atingiu a cidade.

Em conferência de imprensa, de Blasio reiterou que a violência, que no domingo retirou a vida a oito nova-iorquinos, na sequência de 15 tiroteios nesse dia, deve ser enfrentada conjuntamente pela comunidade e pela polícia, e defendeu o investimento em programas para jovens.

"Precisamos reiniciar todas as peças do sistema de justiça criminal para nos certificarmos de que, se alguém cometeu um ato de violência e provocou danos à comunidade, podemos fazer algo a esse respeito", disse o 'mayor' de Nova Iorque.

De Blasio defendeu que os tribunais precisam de "voltar à força máxima".

"Os nossos tribunais não precisam apenas reabrir, precisam reabrir por completo, o mais rapidamente possível", acrescentou.

De Blasio mostrou uma carta que enviou ao juiz principal dos tribunais e procuradores dos cinco condados da cidade, instando-os a trabalhar em conjunto para enfrentar a onda de crimes com armas de fogo.

"Quero reunir todos e perceber o que a cidade de Nova Iorque pode fazer para ajudar cada um de vós e todos os vossos colegas a fazer isto bem", disse.

Entre as vítimas dos tiroteios deste fim de semana, na sua maioria em Brooklyn, encontravam-se dois menores, de 16 e 17 anos.

Num tiroteio ocorrido num campo de basquetebol foram mortos Kleimer O. Mendez, 16 anos, e Antonio Villa, 18, enquanto um jovem de 17 anos foi ferido.

Noutros tiroteios, no Bronx, dois homens foram mortos e uma mulher transexual foi apunhalada no peito.

Os tiroteios em Nova Iorque aumentaram na semana passada 176% em relação ao mesmo período do ano passado.

A "Grande Maçã" registou um total de 47 tiroteios na semana passada, em comparação com os 17 de há um ano.

O aumento da violência coincidiu, entre outras coisas, com a eliminação da unidade anticrime da polícia, em junho, após uma série de mudanças nesse organismo, provocadas por protestos na sequência da morte do afro-americano George Floyd, no Minnesota, às mãos da polícia.