Papa brinca com mexicanos e pede "um pouco de tequila" para dor no joelho

O papa Francisco brincou com um grupo de padres mexicanos que lhe perguntaram sobre a sua dor crónica no joelho, dizendo que o que precisava para a perna era "um pouco de tequila", fazendo-os rir.

A conversa de um minuto, filmada por um dos padres mexicanos durante a audiência geral semanal do líder da Igreja Católica, na passada quarta-feira, foi publicada na rede social TikTok e tornou-se viral.

"Papa Francisco, como está o seu joelho?", pergunta um dos padres no vídeo visto na segunda-feira pela agência de notícias AFP. "Muito teimoso", responde o pontífice, evocando as suas dores que o obrigaram a aparecer pela primeira vez em público numa cadeira de rodas no início do mês e a adiar uma viagem ao Líbano.

O sacerdote diz então a Francisco: "Obrigado pelo seu sorriso, a sua alegria de estar, apesar dos seus problemas. Também dá um belo exemplo para os futuros sacerdotes".

Francisco, de 85 anos, responde no seu papamóvel com um olhar de matreiro: "Sabe o que eu preciso para a minha perna? Um pouco de tequila". "Se um dia formos a [Casa de] Santa Marta, levaremos uma garrafinha", garantem os padres latino-americanos, referindo-se a uma visita à residência do papa no Vaticano.

A tequila é uma bebida alcoólica destilada produzida no México a partir da planta agave-azul.

Não é a primeira vez que o chefe de Estado do Vaticano brinca e mostra o seu bom humor com as pessoas que o cumprimentam durante a audiência geral.

Também não poupa comentários irónicos sobre a dor no joelho direito que sofre há meses. No início de maio, Francisco recebeu uma infiltração para diminuir a dor.

Em janeiro, o pontífice argentino explicou os seus problemas de saúde durante uma audiência aos fiéis. "É uma coisa temporária. Dizem que só acontece com os velhos, e não sei por que isso me aconteceu...", concluiu com um sorriso, na ocasião.