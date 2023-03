Papa cancela compromissos de quinta-feira e pode passar a noite no hospital

JN Hoje às 18:12 Facebook

O Papa Francisco está internado no hospital Gemelli, em Roma, após ter tido problemas cardíacos e respiratórios no final da manhã, adianta o jornal italiano "Corriere della Sera".

A situação do Papa, de 86 anos, é considerada "não preocupante", mas o pontífice foi levado para o departamento de cardiologia e fez vários exames.

Uma fonte do Vaticano disse à France-Presse que os compromissos de quinta-feira foram cancelados e admitiu que é "possível" que o Papa fique no hospital durante a noite. "A agenda do Papa foi suspensa para a possibilidade de mais exames". Segundo o jornal "Corriere della Sera", as audiências de sexta-feira também foram canceladas. Antes de ir para o hospital, o Papa tinha uma entrevista para um canal de televisão, que foi cancelada. Ainda não se sabe se Francisco irá participar nas atividades da Semana Santa no Vaticano, que começam no domingo.

Inicialmente, o diretor da secretaria de imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, disse que o Papa foi internado para "exames médicos programados".

Francisco, que comemorou 10 anos de Pontificado em março, participou na audiência geral na manhã desta quarta-feira na Praça de São Pedro, durante a qual apareceu a sorrir e a cumprimentar os fiéis no seu "papamóvel". No entanto, segundo os fotógrafos da AFP, movimentava-se com dificuldade e parecia sentir dores.

Saúde do Papa levanta especulações

A saúde dos Papas tem sido sempre uma "matéria reservada" para o Vaticano e mantida geralmente em segredo. Mas a saúde de Francisco, sobretudo devido à sua idade e aos seus problemas para andar, costuma levantar todo o tipo de especulações.

Francisco, que usa cadeira de rodas desde maio de 2022 devido a fortes dores no joelho direito, passou 10 dias no hospital Gemelli em julho de 2021 para uma delicada operação de cólon. O papa explicou mais tarde que esta operação o deixou com "sequelas", por isso decidiu descartar a cirurgia no joelho, conforme aconselhado pelos seus médicos. O argentino quase morreu aos 21 anos após desenvolver pleurisia, uma inflamação dos tecidos que envolvem o pulmão, segundo o biógrafo Austen Ivereigh. Em outubro de 1957, removeu parte dos pulmões. Além disso, falou-se sobre a remoção cirúrgica de cistos do lobo superior do pulmão direito. O Papa sofre ainda de uma dor ciática crónica que o obriga a mancar.

Nas várias entrevistas concedidas nos últimos meses, o papa latino-americano evocou a possibilidade de renunciar, tal como fez seu antecessor em 2013, Bento XVI, que morreu no final de 2022.

Em julho passado, Francisco confessou que "já não podia viajar" com o mesmo ritmo do passado e mencionou que poderia afastar-se. Em fevereiro, esclareceu que a renúncia de um Papa "não deve virar moda" e que essa ideia "no momento não estava na sua agenda".

Há um ano, Francisco conta com um "assistente pessoal de saúde", uma enfermeira, que o acompanha de forma permanente.