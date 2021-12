Papa celebra 85 anos marcados por legado humanista

Ana Isabel Moura Hoje às 18:00 Facebook

Jorge Mario Bergoglio nasceu a 17 de dezembro de 1936 na Argentina e cedo iniciou a caminhada na vida religiosa ao ingressar na Companhia de Jesus aos 22 anos. Conhecido por Francisco, o chefe máximo da Igreja Católica destaca-se por ser o primeiro Papa proveniente do continente americano.

No dia em que completa 85 anos, a comunidade que o segue questiona o futuro, na expectativa de perceber se o pontífice vai permanecer no cargo ou se, tal como aconteceu com alguns dos seus antecessores em idades semelhantes, vai optar por sair de cena.

O Papa, que não sonhava sê-lo, assumiu a posição em março de 2013, dando a entender que não ficaria no Vaticano até morrer. Após oito anos de um pontificado marcado pela humildade, apesar da debilidade física que apresenta, "o Papa Francisco ainda tem muita vida, apresenta-se com grandes convicções e ainda terá muito para dar à Igreja", considera Abel Canavarro, vice-diretor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica do Porto.