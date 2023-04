Papa diz que Lula foi condenado injustamente e que Dilma tem "as mãos limpas"

JN Hoje às 22:05 Facebook

O Papa Francisco disse, em entrevista à emissora argentina C5N, que Lula da Silva e Dilma Rousseff, ambos do Partido Trabalhista, foram alvos do uso da Justiça para perseguição política.

O Pontífice declarou que o ex-presidente do Brasil, Lula da Silva, foi condenado injustamente e sem provas. Quanto a Dilma Rousseff, referiu que a mesma tem "as mãos limpas", apesar de ter sofrido de um processo de impeachment, que classificou como "injusto".

Segundo o chefe da Igreja Católica, o ex-presidente Lula foi condenado com base em vários indícios, mas não pela prova de um crime. Segundo o Pontífice, Lula foi vítima do processo "lawfare" (guerra jurídica), que diz respeito ao uso e manipulação das leis como instrumento de combate a adversários políticos.

"Este fenómeno começa pelos meios de comunicação até deixar a pessoa de parte. Depois disso é fácil de executar. A suspeita de crime limita ou impede que determinada pessoa chegue a um cargo", declarou o Papa na entrevista.

Quanto aos indícios e à falta de provas, o Papa Francisco sublinhou: "Nem sempre o fumo nos encaminha para onde está o fogo, às vezes não há fundamento".

O Chefe da Igreja Católica elogiou a ex-presidente Dilma Rousseff, afirmando que "é uma mulher excelente". Relativamente à destituição da política, o Papa Francisco descreveu-o como um "ato administrativo menor".

O Pontífice mencionou também a importância dos políticos no combate à manipulação do sistema e das leis: "Os políticos têm a missão de apontar as irregularidades e desmascarar uma Justiça que não é justa", disse.

As declarações do chefe da Igreja Católica, feitas ao canal informativo argentino C5N, foram feitas antes do Papa ter sido internado por uma infeção respiratória.