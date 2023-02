Papa fala num "triste aniversário" e pede cessar-fogo na Ucrânia

JN/Agências Hoje às 11:08 Facebook

O Papa Francisco pediu, esta quarta-feira, um cessar-fogo na Ucrânia e o início das negociações de paz, lembrando que na sexta-feira a invasão russa completará um ano.

"Faço um apelo a todos aqueles que têm autoridade sobre as nações para que se envolvam para o fim do conflito, concordem com um cessar-fogo e iniciem as negociações de paz", declarou Francisco no final da audiência geral realizada no Vaticano.

"Aquela que é construída sobre os escombros nunca será uma verdadeira vitória", acrescentou.

O Papa lembrou que a invasão militar russa na Ucrânia completará "um triste aniversário" na sexta-feira, sublinhando que esta é "uma guerra absurda e cruel".

"O saldo de mortos e feridos, deslocados, destruição, prejuízos económicos e sociais falam por si. O Senhor poderá perdoar tantos crimes e tanta violência?", disse, antes de demonstrar a sua proximidade ao "martirizado povo ucraniano, que continua a sofrer".

O Papa perguntou se "já foi feito tudo o que é possível para parar a guerra?".

Neste momento, Francisco lançou o seu apelo por um cessar-fogo e pelo início das negociações de paz, diante de várias centenas de pessoas, incluindo um grupo de deputados ucranianos, na sala Paulo VI do Vaticano.