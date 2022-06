Papa felicita Isabel II e deseja "unidade, prosperidade e paz"

JN/Agências Hoje às 11:25 Facebook

O Papa Francisco felicitou Isabel II por ocasião das celebrações dos 70 anos do seu reinado, esta quinta-feira, desejando à monarca britânica, mas também à sua família e ao país, "unidade, prosperidade e paz".

"Na alegre ocasião da celebração do Jubileu de Platina, envio-lhe uma cordial saudação e votos de felicidades", disse o Papa Francisco, num telegrama enviado à rainha Isabel II.

Na breve mensagem, redigida em inglês, o pontífice ofereceu a Isabel II "as suas orações" para que "Deus Todo-Poderoso concedesse" à soberana, à família real e à nação britânica "as bênçãos de unidade, prosperidade e paz".

As celebrações dos 70 anos de reinado de Isabel II começam hoje em Londres, com a realização do desfile militar "Trooping the Colour", cancelado nos últimos dois anos devido à pandemia de covid-19.

As festividades do Jubileu de Platina da monarca britânica, que nos últimos meses tem exibido uma crescente fragilidade, vão prolongar-se durante quatro dias, até 5 de junho.

Mais de 1200 soldados vão marchar hoje perto do Palácio de Buckingham, juntamente com centenas de músicos do Exército e cerca de 240 cavalos, evento que marca o aniversário oficial do soberano britânico há mais de 260 anos.

No final do desfile, a família real vai aparecer na varanda para observar o sobrevoo por aviões militares e acenar à multidão no exterior, momento que irá novamente refletir a crescente importância dos príncipes herdeiros e familiares próximos da rainha.

Nos dias seguintes destacam-se uma cerimónia religiosa na Catedral de São Paulo, na sexta-feira, com representantes da família real, dignitários e representantes de todo o Reino Unido e da Commonwealth (organização que congrega Estados e territórios que integraram no passado o império colonial britânico), e a 243.ª edição da corrida de cavalos Derby, em Epsom Downs, no sábado, dia em que terá lugar também um festival de música junto ao Palácio de Buckingham.

No domingo, os britânicos são incentivados a promover festas de rua com os vizinhos, ou a assistir a um grande desfile nas ruas de Londres junto ao Palácio de Buckingham.

Aos 96 anos, Isabel II é a rainha britânica com maior longevidade e também com o mais longo reinado.