JN Hoje às 10:12 Facebook

Twitter

Partilhar

O Papa Francisco correu risco de vida quando foi internado, no final de março, com uma infeção respiratória, revelou Michele Ferri, uma das pessoas que fala regularmente com o chefe da Igreja Católica.

A informação, veiculada pela agência de notícias Reuters, revela que o internamento de Francisco foi feito num momento crítico para a sua saúde.

O Papa, com 86 anos, foi levado para o hospital no final de março e ficou internado durante três dias, tendo depois presidido a quase todas as celebrações da Páscoa.

PUB

"Mais umas horas e não tenho a certeza se estaria cá para contar a história", afirmou o Papa Francisco a Michele Ferri durante uma das conversas.

Ferri falou pela primeira vez com Francisco depois de o irmão ter morrido, assassinado durante um assalto.

O Papa tem visita marcada para Portugal no início de agosto, para presidir à Jornada Mundial da Juventude, que se vai realizar em Lisboa.