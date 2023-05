JN/Agências Hoje às 14:20 Facebook

O Papa Francisco, de 86 anos, está com febre, e, por isso, cancelou a agenda desta sexta-feira, segundo o porta-voz do Vaticano.

"Por estar com febre, o Papa Francisco não teve audiências esta manhã [de sexta-feira]", declarou o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, em conferência de imprensa, sem revelar qual era o programa previsto do pontífice.

Há dois meses, o sumo pontífice esteve internado num hospital de Roma devido a infeção respiratória.

