Papa Francisco internado para cirurgia programada ao intestino

O Papa Francisco, de 84 anos, foi internado, este domingo, para ser submetido a uma "cirurgia programada" ao intestino, adiantou a assessoria do Vaticano.

"Esta tarde, a Sua Santidade o Papa Francisco foi levado para A. Gemelli Policlinic em Roma, onde será submetido a uma cirurgia programada para uma estenose diverticular sintomática do intestino", lê-se na mensagem.

A condição pode provocar dores abdominais recorrentes, distensão abdominal e alterações nos hábitos intestinais.

A cirurgia vai ser realizada por Sergio Alfieiri, que trabalha no Departamento de Ciências Médicas e Cirúrgicas do hospital e chefia a Unidade Operacional do Complexo Cirúrgico Digestivo. É especialista em cirurgia geral, digestiva, cólon-retal, estomacal e pancreática.

Segundo o Vaticano, um "boletim médico será divulgado no final da cirurgia".

De acordo com a agência Reuters, esta é a primeira vez que o papa é internado desde que foi nomeado em 2013.

Com 84 anos, o Papa Francisco, por vezes, fica sem fôlego porque uma parte dos seus pulmões foi removida após uma doença quando ainda era jovem. O chefe do Vaticano também sofre de ciática, condição que causa dor que irradia da parte inferior das costas, ao longo do nervo ciático, até às pernas.

Em 2014, um ano depois de ser eleito papa, Francisco foi forçado a cancelar vários compromissos por causa do que se acredita ter sido uma doença de estômago.