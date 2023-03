Papa Francisco passou segunda noite tranquila no hospital

JN / AFP Hoje às 08:38 Facebook

O papa Francisco passou uma segunda noite tranquila no hospital para tratamento de bronquite, disse uma fonte do Vaticano, esta sexta-feira, depois de os médicos terem relatado uma "melhoria acentuada" na condição do pontífice de 86 anos.

Francisco foi internado no hospital Gemelli, em Roma, na quarta-feira, para o que o Vaticano disse inicialmente serem exames pré-agendados, depois de reclamar de dificuldades respiratórias. Em comunicado na noite de quinta-feira, a equipa médica disse que o papa foi diagnosticado com uma "bronquite infecciosa que exigia a administração de antibióticos". O tratamento resultou "numa melhoria acentuada no seu estado de saúde" e o pontífice pode voltar para casa no Vaticano "nos próximos dias", afirmou.

Na manhã de quinta-feira, o pontífice sentia-me suficientemente bem para comer, rezar e trabalhar na sua suíte particular no décimo andar do hospital, segundo o Vaticano. "Passou a noite pacificamente", disse a fonte, numa atualização na manhã desta sexta-feira.

O cardeal Giovanni Battista Re disse à agência de notícias Adnkronos na sexta-feira que "com base nas informações que tenho, o papa deixará Gemelli amanhã". O cardeal espera que Francisco possa presidir as celebrações da Semana Santa e da Páscoa.

A infeção do papa, apenas algumas semanas depois de ter completado dez anos como chefe da Igreja Católica mundial, gerou preocupação generalizada e também alimentou especulações sobre o seu futuro. O argentino, que teve parte de um pulmão removido quando era jovem, sofreu problemas de saúde crescentes nos últimos anos e este é o seu segundo internamento hospitalar desde 2021.

A doença do papa levantou dúvidas sobre se participará nas celebrações da Semana Santa e na Páscoa, o feriado mais importante do cristianismo. Francisco normalmente presidiria as celebrações, que começam este fim de semana com o Domingo de Ramos.