Papa Francisco publica livro para crianças

Um livro do Papa Francisco dirigido a crianças com frases e desenhos que as incentivam a partilhar, a ser tolerantes e fomentar a paz foi colocado à venda em Itália, esta quinta-feira.

"I bambini sono speranza" (Crianças são esperança) é o título do livro assinado pelo Papa Francisco, no qual se dirige às crianças com frases como "sê feliz quando estiveres com os outros" ou "brinca com os outros como fossem uma equipa e procura o bem de todos ".

"I bambini sono speranza" Foto: DR/SALANI

"Cada frase é protagonista de uma página" e foram recolhidas pelo padre Antonio Spadaro, diretor da revista da Sociedade de Jesus "Civiltà Cattolica", sendo também acompanhadas pelas criações do ilustrador infantil Sheree Boyd, colaborador de jornais como o "New York Times" e a revista "American Baby".

"Tu e eu podemos fazer da Terra um lugar mais bonito" ou "a melhor maneira de vencer um conflito é não o iniciar", são outras frases do Papa.

"Neste livro, Francisco fala para as crianças que se sintonizam com o seu olhar direto, de maneira simples e direta, e as convida a serem generosas, sem medo de chorar, fazer o bem na vida, mas também sorrir, formar sempre uma equipa, a alegrar-se e dar liberdade à alegria. E, por que não, até dançar ", explica a editora Salani.

A editora define-o como "um livrinho especial com uma mensagem universal para tornar o mundo um lugar melhor".

Quando vejo uma criança como tu, sinto muita esperança no meu coração

O livro começa com a frase de Francisco: "Quando vejo uma criança como tu, sinto muita esperança no meu coração" e ao lado tem uma página com um espelho para que as crianças possam contemplar o seu rosto.

Este não é o primeiro livro que o Papa dedica às crianças, já que no passado foram publicados alguns volumes com as respostas do pontífice às cartas que recebe dos mais pequenos.

Bento XVI também escreveu um livro "Maria, a mamma di Gesu" (Maria, mãe de Jesus), na qual explicava às crianças a vida da Virgem Maria e as principais festas litúrgicas em sua homenagem.