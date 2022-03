Papa Francisco volta a celebrar Semana Santa com rituais suspensos na pandemia

JN/Agências Ontem às 23:54 Facebook

O Papa Francisco presidirá este ano a uma Semana Santa tradicional, recuperando a Estação da Cruz no Coliseu de Roma, após a pandemia de covid-19 que obrigou a alterar os rituais do Vaticano.

O Gabinete de Imprensa do Vaticano publicou hoje o calendário com as cerimónias litúrgicas presididas pelo Papa para os próximos dois meses, entre os quais estão os ritos da Semana Santa, à semelhança do que acontecia antes da pandemia, avança a agência de notícias espanhola EFE.

Nos últimos dois anos, a covid-19 impediu a realização de alguns dos acontecimentos mais populares entre os fiéis em Roma, tais como a Via Sacra na Sexta-feira Santa no Coliseu, um símbolo da perseguição dos primeiros romanos.

O Papa Francisco, que durante a pandemia optou por oficiar as Estações da Cruz na Praça de São Pedro, regressará a 15 de abril ao mítico anfiteatro do Coliseu de Roma para comemorar a Paixão de Cristo.

A Semana Santa do pontífice terá início a 10 de abril, com uma missa de Domingo de Ramos na Basílica de São Pedro para celebrar a entrada de Jesus de Nazaré em Jerusalém.

A 14 de abril abrirá o Tríduo da Páscoa com a missa da Quinta-feira Santa, a Missa Crismal na basílica, não tendo sido ainda confirmadas as comemorações da Última Ceia e a lavagem dos pés, que Francisco costuma celebrar nas prisões e outras instituições.

Na Sexta-feira Santa, perante as Estações da Cruz no Vaticano, presidirá ao rito da Paixão, o único do ano em que não há consagração como sinal de luto pelo martírio de Jesus.

A 16 de abril presidirá à Vigília de Páscoa na Basílica de São Pedro, onde é esperada a Ascensão de Cristo, e no dia seguinte dará a sua bênção "Urbi et Orbi" para o Domingo de Páscoa a partir da varanda da igreja.