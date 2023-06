Papa não está isento de perigo. "São cirurgias de risco para pessoas idosas"

Ao JN, o cirurgião Carlos Magalhães explica que o pós-operatório não está isento de perigo, mas visita a Portugal não deverá estar em causa. Intervenção ocorreu "sem complicações".

Pela segunda vez este ano, o Papa deu, esta quarta-feira, entrada no Hospital Gemelli, em Roma, onde foi operado a uma hérnia incisional encarcerada por risco de obstrução intestinal. Em comunicado, o Vaticano informou que a intervenção, que demorou três horas, decorreu "sem complicações", mas vai obrigar a "vários dias de hospitalização".

Ao JN, Carlos Magalhães, cirurgião-geral do Hospital de Santo António, explica que, apesar de se tratar de um procedimento simples, "são sempre cirurgias de risco para pessoas idosas", sobretudo no caso do pontífice, que já conta com "patologias associadas". Ainda assim, a recuperação, antevê o médico, deverá demorar no máximo três semanas.