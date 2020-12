Papa não quer fotocópias da Bíblia

Emília Monteiro Hoje às 20:03 Facebook

O Vaticano não quer que os sacerdotes usem ou permitam que outros usem fotocópias da Bíblia, sobretudo durante a missa.

A Congregação do Culto Divino publicou uma nota no Boletim da Santa Sé onde afirma que é "inadequado" o uso de fotocópias ou "folhetos", devendo sempre usar-se o original.

Em celebrações com a participação de crianças ou com a intervenção de muitas pessoas, é comum o uso de cópias para facilitar leituras e orações

Robert Sarah, o Perfeito de Congregação do Culto Divino, apresentou ainda outras recomendações para "reavivar a importância" da Bíblia. Para além da atenção que os cristãos devem dar aos livros litúrgicos, que ser "bem cuidados", a Santa Sé indica ainda que, na igreja, os textos bíblicos devem ser lidos "no ambão ou no púlpito" e nunca no mesmo local onde sejam feitos "avisos ou comentários".

A última recomendação vai para os sacerdotes, diáconos e leitores que devem evitar o "improviso".