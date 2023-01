Papa pede "medidas concretas" para pôr fim à guerra

JN/Agências Hoje às 15:06 Facebook

Twitter

Partilhar

O Papa pediu no Ângelus "medidas concretas" para pôr fim à guerra na Ucrânia, após as tropas russas violarem o cessar-fogo decretado pelo presidente russo, Vladimir Putin, atacando esta sexta-feira a cidade de Kramatorsk, no leste do país.

A informação sobre o ataque àquela cidade ucraniana foi confirmada pelo líder-adjunto da administração presidencial da Ucrânia.

"Que o nascimento do salvador instile consolo, instile esperança; e inspire a medidas concretas que possam de vez conduzir ao fim dos combates e à paz. Rezemos muito pela Ucrânia e pela paz", pediu o Papa Francisco, no dia em que a Igreja Católica celebra um evento designado como "a Epifania do Senhor".

PUB

A figura máxima da Igreja Católica Romana transmitiu também os seus "melhores desejos às comunidades das Igrejas orientais", tanto católicas como ortodoxas, que, por não seguirem o calendário gregoriano, celebrarão o Natal no sábado.

"De forma especial, queria desejar o melhor aos irmãos e irmãs do atormentado povo ucraniano", concluiu.

O Papa - que na quinta-feira oficiou, na praça de São Pedro, perante uma multidão, as exéquias solenes do papa emérito Bento XVI - lamentou durante a missa de hoje de manhã, que celebrou na basílica de São Pedro, que a sociedade atual ofereça "tranquilizantes da alma" que são "substitutos para sedar as nossas inquietações e apagar" as perguntas sobre a felicidade e a vida plena.

Lamentou também que a sociedade de hoje tenha perdido "o sentido da adoração" e instou os crentes a não terem medo das "preocupações" e a potenciarem "a coragem" para assumir os "riscos do caminho" da busca de Deus, como fizeram os Reis Magos.