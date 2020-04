JN Hoje às 21:13 Facebook

Twitter

Partilhar

Num vídeo promocional, a agência de viagens Pangea Travel, em Espanha, decidiu incluir a capital portuguesa no seu mapa ao lado de cidades como Valência, Madrid ou Bilbau.

A hashtag utilizada pela agência é #TuNuevoMapaMundi para promover o turismo no país vizinho de Portugal. E concretizaram literalmente a hashtag, uma vez que apontam Lisboa como uma das cidades a visitar em Espanha.

No vídeo, aparecem várias imagens de outras cidades do mundo e a agência sugere que ao invés de visitá-las, se escolha antes uma cidade espanhola. Por exemplo, surgem imagens do Canadá com a frase "Montanhas Rochosas do Canadá? Não! Astúrias". E o vídeo segue essa lógica: mostra pontos turísticos estrangeiros e arranja substitutos perfeitos em Espanha. Até que aparece a ponte de São Francisco nos EUA. E é aqui que a agência esbarra nos seus conhecimentos geográficos. "São Francisco? Não!", "Lisboa".

Tal como aparece no vídeo:

"Queres vir redescobrir o nosso pequeno grande mapa-múndi e viajar por Espanha?" convida a Pangea Travel. "Desfruta de grandes destinos sem sair de Espanha", concretiza a agência promovendo Espanha, mas também o erro.

Em Portugal, a piada também já começou a correr. No seu Facebook, Miguel Somsen (MC Somsen) comenta: "Fomos invadidos e ninguém nos disse?".

O vídeo foi publicado a 22 e 23 de abril nas redes sociais da empresa e continua disponível. O turismo anda de mal com a vida neste tempo de pandemia, por isso, possivelmente, até a "má" publicidade, nos dias que correm, pode ser boa.