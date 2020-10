Paris lança "mensagem de paz ao mundo muçulmano"

JN/Agências Hoje às 17:25 Facebook

O ministro dos Negócios Estrangeiros de França lançou esta quinta-feira uma "mensagem de paz ao mundo muçulmano", destacando que a França é o "país da tolerância" e "não do desprezo ou rejeição", depois de novo atentado terrorista, em Nice.

"Não deem ouvidos às vozes que procuram despertar desconfianças. Não nos deixemos cair nos excessos de uma minoria de manipuladores", declarou Jean-Yves Le Drian, durante a apreciação do orçamento do seu ministério na Assembleia nacional

Duas semanas depois da decapitação de um professor na região de Paris por um extremista islâmico russo-checheno que chocou o país, três pessoas foram hoje esfaqueadas mortalmente numa igreja em Nice, no sudeste de França.

O agressor, um migrante tunisino de 21 anos recém-chegado de Lampedusa, Itália, segundo fontes ligadas à investigação do caso gritou "Allah Akbar" ("Deus é o maior" em árabe) no momento do ataque.

O atacante foi ferido por vários tiros de arma de fogo durante a intervenção policial e foi levado para o hospital.

"Não vamos desistir" dos valores que fazem da França, particularmente, "a liberdade de acreditar e não acreditar", afirmou o Presidente da República, Emmanuel Macron.

Nos últimos dias têm-se multiplicado reações do mundo muçulmano contra a França e o seu Presidente, depois de Emmanuel Macron ter declarado que continuaria a defender a liberdade de expressão, incluindo a publicação de caricaturas, durante uma homenagem nacional ao professor decapitado na região parisiense depois de ter mostrado caricaturas de Maomé numa aula sobre liberdade de expressão.