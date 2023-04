Parisienses votaram contra serviço partilhado de trotinetas com quase 90%

Os parisienses votaram, este domingo, contra a manutenção das trotinetas na capital em regime de serviço livre e partilhado, com o "não" a reunir perto de 90% dos votos, mas a participação foi muito fraca. A autarca de Paris, Anne Hidalgo, comprometeu-se a respeitar o resultado. São ao todo 15 mil trotinetas geridas por três operadores.

Pressionada pelo aumento da sinistralidade nas estradas da capital, a presidente da Câmara anunciou o referendo local em janeiro para decidir se as trotinetas partilhadas devem ou não permanecer em Paris. E a própria autarca fez campanha pelo "não". Será a primeira grande cidade mundial a adotar esta medida.

Segundo a AFP, agência noticiosa francesa que cita o gabinete da presidente, terão participado menos de 8% dos eleitores inscritos neste referendo local.

Em cima da mesa está a não renovação dos contratos que autorizam três operadores privados (Lime, Tier e Dott) a disponibilizar cada um cinco mil trotinetas na capital francesa e que terminam em agosto.

Este tipo de transporte elétrico e de mobilidade leve esteve envolvido em 408 acidentes em Paris no ano passado, com três mortes e 459 feridos, segundo as autoridades.

Após a introdução das trotinetas em 2018, as autoridades parisienses foram reforçando progressivamente a regulamentação com regras mais duras.